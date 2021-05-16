РИАМО - 16 мая. Прививку от коронавируса важно сделать жителям Подмосковья старшего поколения, власти региона обратились к молодым людям, чтобы они уговорили старшее поколение вакцинироваться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Люди ищут тысячу причин, некоторые не хотят прививаться. И это плохо, потому что нагрузка на систему здравоохранения остается. И мы обращаемся уже к руководителям предприятий, к молодым (людям – ред.), чтобы они уговорили старшее поколение: своих родителей, бабушек, дедушек, чтобы они поставили уже эту вакцину», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, уже сейчас очевидно, что вакцина «Спутник V» работает лучше, чем другие препараты.

«Миллион (человек - ред.) считайте мы привьем к концу следующей недели, а нам нужно привить 3 млн. Но особенно важно - старшее поколение. Именно оно болеет тяжело, именно они подвержены высокому риску», - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что надо работать над убеждением в важности вакцинации тех, кого еще не удалось убедить.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 976 человек. Выздоровели и выписались 212 198 человек.

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