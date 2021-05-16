РИАМО - 16 мая. В воскресенье в столице и Московской области ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, температура может подняться до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Максимальная температура в Москве будет колебаться от плюс 20 до плюс 22 градусов, а в Подмосковье - от плюс 17 до плюс 22.

Юго-западный ветер разовьет скорость 5-10 м/с, местами с порывами от 12 до 14 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха будет около 50%.