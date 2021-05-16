РИАМО - 16 мая. Десятки тысяч жителей Московской области 15 мая приняли участие в акции «Лес Победы», они высадили более 316 тыс. деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Центральный день акции «Лес Победы» прошел во всех городских округах.

«Начиналась акция с восстановления лесов, которые пострадали в результате эпидемии жука-короеда, а сейчас это не только территория гослесфонда, это - скверы, парки. Мы улучшаем экологическую ситуацию в населенных пунктах», - сказал вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Московской области Александр Чупраков, который вместе с жителями вышел на акцию в Красногорске.

Там также сажали деревья руководитель Рослесхоза Иван Советников и зампред правительства - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин. За день в округе высадили 14 тыс. сеянцев сосны, липы и дуба.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в акции на территории Озерного участкового лесничества Ногинского филиала. Там появилось свыше 7 тыс. новых сосен.

«Почти в каждой подмосковной семье есть родственники, которые воевали за Родину. А посаженные деревья – это не только дань памяти их подвигу, это символ самой жизни, которой мы обязаны ветеранам», - отметил Брынцалов.

К жителям Егорьевска присоединились зампред правительства региона – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная и первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, в Наро-Фоминском округе - зампред правительства региона Евгений Хромушин, в Ступине - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, в Одинцовском округе - министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

С начала акции в Московской области посажено более 417 тыс. деревьев и кустарников на площади 113,2 га.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту акции «Лес Победы». Посмотреть ее можно по ссылке. На интерактивной карте можно выбрать ближайшую точку проведения акции. Для каждой точки указаны адрес и точные координаты.