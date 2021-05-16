РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мая. В Балашихинской картинной галерее для посетителей подготовили интересную программу в рамках акции «Ночь музеев», жители округа до 23:00 могли увидеть обновленную постоянную экспозицию «Мир наивного искусства», побывать на выставке детского рисунка, а также на творческом вечере литературно-музыкального клуба, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Балашихинская картинная галерея уже не в первый раз принимает участие в Международной акции «Ночь музеев». Это дает прекрасную возможность людям бесплатно посетить экспозицию нашей галереи в удобное для них время. С 17:00 у нас играл оркестр «Звезды Ретро», с 18:00 начался концерт литературно-поэтического музыкального клуба «Новая лира», - сказала директор картинной галереи Елена Елистратова.

Она добавила, что параллельно после 21:00 для прохожих они сделали видео стрит-арт.

«Мы показываем фильмы из нашей медиатеки, а экраном служит белая стена здания нашей галереи. Фильмы очень короткие - по 1,5-2 минуты, но очень зрелищные», - подчеркнула Елистратова.

В рамках акции посетители картинной галереи в экспозиции смогли увидеть более 100 работ художников. В субботу состоялось открытие обновленной постоянной экспозиции «Мир наивного искусства», где представлено более 50 картин. 56 работ представили на выставке детского рисунка.