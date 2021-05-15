РИАМО - 15 мая. На станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метрополитена открылась выставка ретровагонов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Каждый из экспонатов, представленных на «Партизанской», когда-то работал на линиях подземки.

Так, реставраторы в течение нескольких лет проводили работы по восстановлению оригинальных салонов вагонов типа «Г», «Д» и «Е».

Еще на выставке представлены вагон-путеизмеритель УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА».

Выставка будет работать до 21 мая включительно.

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