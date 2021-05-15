РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. В историко-краеведческом музее подмосковной Балашихи для посетителей подготовили интерактивные площадки в рамках акции «Ночь музеев», в программу, которая пройдет до 22 часов субботы, вошли медиавыставка «Старый снимок», квиз «Наш город», интерактивная экскурсия и квест для самых маленьких, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Акция «Ночь музеев» проходит у нас ежегодно. На этот раз мы организовали четыре площадки, которые рассчитаны на самую разную публику, потому что, как правило, к нам приходят люди семейные. Нам хотелось сделать так, чтобы каждый нашел себе какой-то уголочек по душе и мог бы себя чем-то занять», - сказала директор музея Маргарита Шведченко.

По ее словам, в главном-историческом зале проходит интерактивная экскурсия, на которой рассказывается об усадьбах округа.

Она добавила, что посетители также могут побывать на медиавыставке «Старый снимок», которая продлится до 16 мая.

«У нас в музее начитывается более 3 тыс. фотографий, есть кадры кинохроники, собрался и большой уникальный материал с аудио-воспоминаниями жителей. Кроме того, на фотографиях можно посмотреть, как выглядел наш город раньше, поиграть со слайдами», - подчеркнула Шведченко.

Для посетителей историко-краеведческого музея в «Ночь музеев» приготовили тематический квиз «Наш город», а для самых маленьких - квест. Работает и специальная детская площадка.

Увлекательная программа для жителей продлится до 22:00. Вход в музей бесплатный.

Адрес музея: Балашиха, проспект Ленина, 53.