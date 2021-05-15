РИАМО - 15 мая. Свыше 138,7 млн рублей будет дополнительно направлено в семь регионов России, в том числе в Подмосковье, из федерального бюджета на улучшение экологического состояния озер и рек, сообщается на сайте правительства страны.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Деньги направят в Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области.

Данные средства помогут провести работы по расчистке рек Меша, Кашинка, Каменка, Ува, Альба, Пахра, Гуслица, Петрица, а также водных объектов, которые в них впадают.