РИАМО - 15 мая. Свыше 138,7 млн рублей будет дополнительно направлено в семь регионов России, в том числе в Подмосковье, из федерального бюджета на улучшение экологического состояния озер и рек, сообщается на сайте правительства страны.
Работа проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
Деньги направят в Татарстан, Удмуртию, Калининградскую, Московскую, Новосибирскую, Тверскую и Тульскую области.
Данные средства помогут провести работы по расчистке рек Меша, Кашинка, Каменка, Ува, Альба, Пахра, Гуслица, Петрица, а также водных объектов, которые в них впадают.
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