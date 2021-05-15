РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 мая. В Щелковском историко-краеведческом музее проходит ряд мероприятий в рамках акции «Ночь музеев», старт акции был дан открытием выставки керамики «Наш хрупкий мир» художника Александры Створа, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Я хочу, чтобы глина, которая является моим любимым материалом звучала с большой буквы. Мне, как художнику, важно, чтобы глина была наполнена душой и пластикой», - сказала Створа.

Также в рамках акции проходит встреча директора и главного хранителя музея с гостями. на тему: «Музейные коммуникации».

В 21:00 состоится встреча с актрисой Щелковского драматического театра Екатериной Кузьминой, во время которой покажут фрагменты спектаклей с ее участием.

С 22:00 у гостей будет время на свободное посещение музея.