РИАМО - 15 мая. Семейные обеды учат ребенка важным социальным навыкам, к примеру, выражать свои мысли, брать слово и слушать других, относиться с уважением к еде, к окружающим и в итоге к самому себе, сообщает пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора.

15 мая в России празднуют Международный день семьи.

Детям младшего возраста общение за столом расширяет словарный запас. Совместный прием пищи также позволяет регулировать размер порций.

Кроме того, в приятной обстановке люди получают большее удовольствия от трапезы, поэтому чувство сытости приходит быстрее и не возникает желания съесть больше.

Еще привычные способы взаимодействия, меню семейного обеда, оформление стола – все это является настоящим ритуалом, укрепляющим связи и создающим неповторимую семейную атмосферу, которая останется в памяти детей надолго.

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