РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. В подмосковных Котельниках определили победителя конкурса «Учитель – профессия мужская», им стал учитель физкультуры школы №2 Максим Петров, сообщается в Instagram-аккаунте управления развития отраслей социальной сферы администрации округа.

14 мая в Котельниках завершился конкурс профмастерства «Учитель – профессия мужская». Глава городского округа Сергей Жигалкин поддержал инициативу по проведению конкурса, который направлен на популяризацию профессии учителя среди мужчин, поддержку и развитие творческой составляющей их работы в школах.

Шесть конкурсантов из трех школ Котельников в течение месяца показывали жюри свой педагогический опыт, портфолио результатов, проводили очное учебное занятие. В финале конкурса участники при поддержке своих коллег и учеников представили творческое выступление и видеовизитку.

По результатам всех этапов конкурса победителем стал учитель физкультуры школы №2 Максим Петров. Второе место занял руководитель музея школы №1 Илья Нестеро, третье место - учитель технологии школ №2 Вадим Павленко.

По решению Жигалкина победителей и призеров конкурса наградили сертификатами на получение денежной премии.