РИАМО - 15 мая. С фасада здания Государственной думы на улице Охотный ряд в Москве из-за сильного ветра упала буква «А», сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, предпоследняя буква отпала от слова «Государственная».

К зданию Госдумы должны прибыть специалисты, которые установят упавшую букву на место. За эксплуатацию данного здания отвечает Управделами президента страны.

Из-за сильного порывистого ветра в субботу в мегаполисе упали 15 деревьев. Они повредили пять автомобилей.