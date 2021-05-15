РИАМО - 15 мая. В кассах метро на Кольцевой линии и внутри нее можно купить карты «Тройка» с «оживающей» картиной Анри Руссо, которую выпустили ко дню рождения подземки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Эксклюзивные AR-карты были созданы совместно с Пушкинским музеем. На них изображена картина Анри Руссо «Вид моста Севр и холмов Кламар».

На транспортной карте есть QR-код, на него следует навести телефон, изображение сразу превращается в 3D и «оживает».

Тираж эксклюзивных транспортных карт составляет 10 тыс. экземпляров.

В субботу отмечается 86-летие столичного метро. В честь этой даты на Кольцевой линии подземки запустили парад поездов. Прокатиться на составах разных поколений можно будет и 16 мая.