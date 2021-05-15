РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мая. В честь 75-летия ЦНИИмаш в Королеве проходят праздничные мероприятия, также сотрудников предприятия наградили орденом, почтеными знаками и грамотами, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

13 мая ЦНИИМаш отметил свое 75-летие. В субботу лучших сотрудников наградили на торжественной церемонии в детской хоровой школе «Подлипки». ЦНИИмаш поздравил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, депутат Госдумы Денис Кравченко, первый заместитель главы администрации Королева Юрий Копцик и другие.

«Поздравляю вас с юбилеем легендарного ЦНИИмаш. Трудно переоценить заслуги предприятия в освоении космоса и сегодня перед ним стоят новые задачи. Нужно дать молодым ученым реализоваться и дальше покорять, изучать, осваивать, чтобы сохранить лидирующие позиции», - сказал Рогозин.

Сотрудников предприятия наградили знаком «Сергей Павлович Королев», орденом Юрия Гагарина, благодарностями Государственной думы, губернатора Московской области, ЦНИИмаш, почетными грамотами главы Королева.

В городе организованы праздничные площадки. На центральной площади прошел концерт, для детей организовали мастер-классы, установили макеты ракет. Вечером жителей ждет лазерное шоу и салют.