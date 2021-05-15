РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 мая. В городском округе Дзержинский на двух площадках прошла акция «Лес Победы», деревья высадили на Лазуринском бульваре и в сквере Победы. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

В акции участвовали сотрудники администрации Дзержинского, депутаты округа, активисты местного отделения партии «Единая Россия», а также воспитанники детских садов и школ, волонтеры, представители общественных организаций.

«Акция – это своего рода связь между нашим поколением и героями войны. Мы вспоминаем подвиг, совершенный героями, одновременно озеленяем наш регион. Здесь и воспитанники детских садов, и школьники. Таким образом мы заботимся об эколого-патриотическом воспитании молодежи», – отметил Жук.

Порядка 200 человек присоединились к акции на территории сквера Победы. Там посадили 25 кустарников, 47 каштанов и елок. Муниципальное учреждение «Диск» обеспечило участников акции посадочным материалом, перчатками, инвентарем и водой.

«Каждое посаженное дерево – повод вспомнить историю нашей семьи, бабушек и дедушек, всех, кто не дожил до этих дней, выразить им слова благодарности за мир и за наши жизни», ​ – сказал временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергей Будкин.

Акция проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2013 года.