РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. Акция «Лес Победы» прошла в городском округе Люберцы, в ней приняли участие порядка 5,8 тыс. жителей, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Традиционно каждый год в память о погибших во время Великой Отечественной войны в Подмосковье высаживают деревья и кустарники.

В этом году центральной площадкой в Люберцах стало поле у деревни Торбеево. Глава округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, депутат Оксана Крамина, местные молодогвардейцы и жители округа высадили деревья.

Также акцию провели на территории школы №52 поселка МЭЗ. Там руководитель фракции «Единой России» местного совета депутатов Александр Шлапак вместе с учащимися и учителями школы высадили саженцы.

На придомовой территории по адресу: 1-й Панковский проезд, дом 1, корпус 2, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско и член местного политсовета партии Мамед Азизов вместе с жителями высадили желтую акацию.

«Порядка 5870 жителей приняли сегодня участие в традиционной патриотической акции «Лес Победы». Силами люберчан, активистов МГЕР, депутатов, сотрудников администрации было высажено порядка 17,2 тыс. деревьев и кустарников. <...> Спасибо большое каждому, кто не остался в стороне! Мы, как представители партии, будем всячески поддерживать эту традиционную акцию», — сказал Дениско.

Он добавил, что акция прошла по 103 адресам городского округа, деревья посадили на общегородских пространствах и в поселках.