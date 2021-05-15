РИАМО - 15 мая. В Королеве за апрель власти города провели семь встреч с представителями бизнеса, на них обсудили вопросы регистрации на портале госуслуг, уплату налогов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Органы власти активно взаимодействуют с предпринимателями для достижения задач по развитию конкуренции. На встречах с бизнесменами обсуждаются вопросы, которые их волнуют, основные направления поддержки предпринимателей, задачи по развитию конкуренции, сокращению административных барьеров.

В апреле в коворкинг-центре «Старт» прошла встреча предпринимателей Королева с заместителями главы города, представителями МФЦ, налоговой инспекции и президентом Торгово-промышленной палаты. На ней обсудили вопросы регистрации на портале госуслуг, меры поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок уплаты компаниями транспортного и земельного налогов.

Кроме того, в апреле проведено четыре встречи с бизнесменами по вопросу приведения объектов дорожного сервиса в соответствие с законодательством. Во встречах приняли участие и провели консультации представители управления потребительского рынка и услуг администрации Королева, управления землепользования и МФЦ, сотрудники администрации.

На данных встречах предпринимателей проинформировали о необходимости приведения назначения земельных участков в соответствии с фактическим использованием.

Еще в апреле администрация Королева организовала две встречи с представителями малого бизнеса для разъяснения норм и правил по размещению объектов наружной рекламы и информации, действующих на территории города и Московской области.

Единые требования для размещения объектов наружной рекламы и информации в Подмосковье, помимо сохранения архитектурного своеобразия городских пространств, создания комфортного визуального пространства, обеспечивают в легкодоступном режиме информирование потенциальных потребителей о деятельности предприятий и организаций, что благотворно влияет на развитие конкурентоспособности малого предпринимательства.