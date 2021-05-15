РИАМО - 15 мая. На сотрудника охраны продуктового магазина в Москве, который выстрелил из сигнального пистолета в сторону катавшегося на самокате мальчика, завели уголовное дело, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел на улице Паустовского.

Дело завели за хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования его доставили в медиучреждение города.

По данному факту проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.