РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В поселке Кузнечики городского округа Подольск установили скамейки и урны в местах отдыха по просьбе жителей, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Общественную приемную подольского отделения партии «Единая Россия» от жителей поселка Кузнечики обратился староста Сергей Ушаков.

Он рассказал, что поселок развивается, строятся новые дома, растет количество граждан, с наступлением теплых дней люди все больше времени проводят на улице, прогуливаясь по улицам поселка. Однако в Кузнечиках не хватает благоустроенных зон отдыха для пожилых людей и матерей с детьми. Жители попросили помочь с оборудованием зон отдыха.

К решению проблем жителей поселка сразу же подключился депутат округа Евгений Исаев, который за счет собственных средств приобрел 22 уличные скамейки и 32 урны. В начале мая оборудование для зон отдыха доставили и передали администрации территориального отдела «Кузнечики» для установки.