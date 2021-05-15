РИАМО - 15 мая. В Ленинском городском округе прошла акция «Лес Победы», в ней приняли участие жители муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Центральной площадкой акции стала набережная реки Купелинка в деревне Сапроново. Вдоль набережной высадили свыше 1,5 тыс. деревьев и кустарников.

«Площадка для главного дня эколого-патриотической акции выбрана неслучайно: местные жители традиционно принимают активное участие в благоустройстве своего микрорайона. Сегодня люди пришли целыми семьями, чтобы посадить деревья в память о Героях Победы», — сказал глава округа Дмитрий Абаренов.

Всего в муниципалитете в этом году на 51 площадке будет высажено свыше 19 тыс. зеленых насаждений. В том числе на территориях школ, где выпускники этого года в память о погибших в Великой Отечественной войне высадят порядка 150 деревьев.

Акция «Лес Победы» в Ленинском округе стартовала 12 мая, в этот день вблизи деревни Андреевское было высажено свыше 6 тыс. зеленых насаждений.