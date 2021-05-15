РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. В Котельниках прошла акция «Казань, мы с тобой!» в память о погибших во время стрельбы в гимназии №175, молодежь округа зажгла свечи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В памятном мероприятии приняли участие представители различных молодежных организаций Котельников, сотрудники администрации, депутаты. В память о трагических событиях 11 мая они зажгли свечи и возложили цветы к памятной табличке.

11 мая из-за стрельбы, которую открыл 19-летний Ильназ Галявиев, в одной из гимназий Казани погибли девять человек, семь из них – дети. В результате происшествия ранения получили порядка 30 человек.

После трагедии в Казани в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева во всех школах пройдут проверки соблюдения мер антитеррористической безопасности.