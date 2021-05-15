РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. С 1 сентября в 18 школах городского округа Люберцы будут организованы внеурочные занятия по обучению детей популярным языкам программирования, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Губернатор Московской области поставил перед нами очередную амбициозную задачу – по-новому организовать внеурочные занятия. Привлечь компетентных преподавателей и обучать факультативно детишек популярным языкам программирования, предпринимательской грамотности, решению олимпиадных задач. С 1 сентября такие занятия будут организованы в 18 школах округа», — сказал Ружицкий.

Он отметил, что главным в школе остается сохранить интерес детей учиться и получать знания, применимые в жизни и дающие возможность зарабатывать.

Ружицкий добавил, что с 1 января 2022 года такие внеурочные занятия введут во всех школах городского округа.