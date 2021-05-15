РИАМО - 15 мая. Восстановлено движение трамваев по Живописной и Тимирязевской улицам в столице, причиной сбоя стали поваленные деревья, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вместо трамваев по маршрутам ранее курсировали автобусы.

Из-за сильного порывистого ветра в субботу на территории Москвы упали 15 деревьев. Они повредили пять машин.

В Московском регионе из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с на 16 и 17 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.