РИАМО - 15 мая. Пик первой сильной магнитной бури в текущем году придется на субботу, она не вызовет серьезных проблем со здоровьем, но у части людей может ухудшиться самочувствие, передает Nation News.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметила, что атмосфера планеты продолжает попадать под влияние магнитной бури, которая стала первой в 2021 году. По предварительным данным, с начала следующей недели магнитная буря пойдет на убыль.

Медики предупредили, что некоторые люди при магнитной буре могут испытывать проблемы со здоровьем. Например, космические штормы повышают вероятность развития проблем с сердцем, еще может быть повышение артериального давления, появление болей в суставах и ухудшение качества сна.