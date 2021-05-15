РИАМО - 15 мая. В Московском регионе из-за сильного ветра с порывами до 15 20 м/с на 16 и 17 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице данный уровень опасности погоды будет действовать с 15:00 до 21:00 16 мая, в Московской области - с 15:00 16 мая до 00:00 17 мая.

Аналогичный уровень погодный опасности из-за грозы и сильного ветра также действует в регионе до 00:00 16 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Воронежской, Липецкой и Владимирской областей.

В Московском регионе 16 мая прогнозируется переменная облачность. Также ожидается кратковременный дождь. Южный, юго-западный ветер будут дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c. Ночью температура будет 12-14 градусов тепла, днем – 22-24 градуса.