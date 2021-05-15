РИАМО - 15 мая. Для того, чтобы ребенок вырос интеллектуалом и чемпионом, следует следить за тем, чтобы он соблюдал баланс между поступлением и расходованием калорий, сообщает пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора.

Родителям напомнили, что в школьные годы ребенок активно развивается в физическом, нравственном и интеллектуальном планах. Детскому организму необходимо много энергии, чтобы обрабатывать информацию, поэтому сбалансированное питание – ключ к успеху в познании мира.

При составлении рациона стоит учитывать потребности детского организма, связанные с ростом, изменением условий внешней среды, повышенной физической или эмоциональной нагрузкой.

В основе каждодневного детского меню должны быть хлеб, молоко и кисломолочные продукты, масло, мясо, сахар, овощи и фрукты.

Один раз в два-три дня рекомендуется включать в рацион рыбу, яйца, сыр, творог.