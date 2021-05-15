РИАМО - 15 мая. На двух футбольных матчах 30 тура Российской премьер-лиги, которые пройдут на столичных стадионах 16 мая, безопасность обеспечат более 2,3 тыс. человек, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

На стадионе «Локомотив» сыграют команды «Локомотив» и «Урал», а на центральном стадионе «Динамо» встретятся клубы «Динамо» и ЦСКА.

Для поддержания порядка на стадионе «Динамо» будут задействованы более 830 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 300 росгвардейцев и около 280 сотрудников полиции и ОМОНовцев. Общественный порядок во время спортивного мероприятия будут охранять около 1,4 тыс. человек.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности во время матча «Локомотив» – «Урал» будет задействовано порядка 900 человек. В том числе более 430 работников ЧОП и контрольно-распределительных служб, порядка 230 росгвардейцев, а также около 260 сотрудников полиции и бойцов ОМОН.

Стадионы и прилегающую к ним территорию заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного главка МЧС России.