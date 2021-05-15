РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. В подмосковных Котельниках в субботу высадили 300 деревьев в рамках акции «Сад Памяти», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На территории Котельников в рамках акции «Сад Памяти», помимо посадки сосен в лесу, высадили кустарники и деревья во дворах. Одной из площадок стал дом №5А в микрорайоне Южный. Ранее жители этого дома обратились к главе Котельников Сергею Жигалкину с просьбой предоставить землю и посадочный материал.

Акция прошла сразу на нескольких дворовых территориях. В результате посадили 100 каштанов, 25 яблонь, 25 вишен, 150 кустов пузыреплодника и рябины, а также 2,5 тыс. цветов.

Во дворах городского округа акция «Сад Памяти» будет проходить в течение всего месяца.