РИАМО - 15 мая. Из-за сильного порывистого ветра на территории Москвы упали 15 деревьев, сообщает ТАСС.

Шквалистый ветер дует в мегаполисе в субботу.

Как отметил источник агентства в экстренных службах, упавшие деревья повредили пять машин в городе.

Также днем в субботу из-за поваленных ветром деревьев по Живописной и Тимирязевской улицам временно прервалось движение трамваев.

В мегаполисе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и порывистого ветра.