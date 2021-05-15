РИАМО - 15 мая. Из-за сильного порывистого ветра на территории Москвы упали 15 деревьев, сообщает ТАСС.
Шквалистый ветер дует в мегаполисе в субботу.
Как отметил источник агентства в экстренных службах, упавшие деревья повредили пять машин в городе.
Также днем в субботу из-за поваленных ветром деревьев по Живописной и Тимирязевской улицам временно прервалось движение трамваев.
В мегаполисе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и порывистого ветра.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии