РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. В городском округе Люберцы свыше 2,5 тыс. жителей присоединились к подмосковному проекту «Активное долголетие», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

14 мая он отчитался перед жителями о результатах деятельности за 2020 год.

«С июня 2019 года в Подмосковье реализуется проект губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие». Проект направлен на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. В проекте участвуют более 2,5 тыс. люберчан», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в прошлом году открылся центральный клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Куракинская, дом 5. Там провели капитальный ремонт, обустроили спортивно-танцевальный зал, кинозал с современной аппаратурой, компьютерный класс, творческую мастерскую, а также зону для настольных игр.

По его словам, также филиалы клуба открыты и работают на базе библиотечной сети округа.

Ружицкий подчеркнул, что в период пандемии коронавируса занятия участников проекта продолжились в онлайн-формате на платформе Zoom, в соцсетях, на местном телевидении.