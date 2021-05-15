РИАМО - 15 мая. В городском округе Ступино следователь предъявил обвинение 37-летнему москвичу в убийстве геодезиста, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 12 мая этого года житель столицы обратился по объявлению об оказании геодезических услуг. Он отправился с геодезистом в лес для топографо-геодезической съемки. В лесу мужчина выстрелил в геодезиста из огнестрельного оружия. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

После убийства обвиняемый скрылся с места преступления.

По данному уголовному делу специалисты проводят комплекс следственных действий, который направлен на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.