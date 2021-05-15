РИАМО - 15 мая. Поступило сообщение об угрозе взрывов на всех железнодорожных вокзалах и автовокзалах в столице, специалисты экстренных служб начали проверку, сообщает ТАСС.

Сведения об эвакуации пассажиров и сотрудников вокзалов не поступали. Железнодорожные вокзалы и автостанции мегаполиса работают в штатном режиме.

В городе всего девять действующих железнодорожных вокзалов - Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский.