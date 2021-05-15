РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. Жители подмосковных Люберец в субботу в рамках экоакции «Лес Победы» высадили сеянцы на 103 площадках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Акцию «Лес Победы» проводят по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева во всех муниципалитетах. В рамках акции, которая проводится с 2013 года, высаживают деревья и кустарники в память о павших во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня традиционно Люберцы присоединились к акции «Лес Победы». Она прошла на 103 площадках»,— сказал Ружицкий.

Он принял участие в высадке сеянцев сосны на площадке вблизи деревни Торбеево. Это был самый большой участок, его площадь составляет 3 га. Для участников акции организовали чаепитие с пирожками и выступление артистов.

Сеянцы для акции выкапывали в подмосковных питомниках – Ульянинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском. Сеянцы развозили по 19 лесничествам, их корни защищали от пересыхания. Часть сеянцев посадят во время акции «Лес Победы», а остальные – во время мероприятий по искусственному лесовосстановлению.

Всего в рамках акции в Подмосковье планируют высадить более 280 тысяч кустарников и деревьев.