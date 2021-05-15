РИАМО - 15 мая. Столичные коммунальные службы перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, который сохранится до конца субботы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Последствия непогоды в мегаполисе оперативно устраняются.

Горожанам рекомендовали быть предельно внимательными на улице из-за непогоды.

Ранее из-за поваленных ветром деревьев по Живописной и Тимирязевской улицам в Москве временно прервалось движение трамваев. В городе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и порывистого ветра.

Аномальная жара ожидается в Москве на следующей неделе>>