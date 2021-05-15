РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в Мытищинском историко-художественном музее открылись три выставки, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

К акции «Ночь музеев 2021» музей Мытищ приготовил насыщенную программу. Мероприятия начались с утра пешеходной экскурсией по памятным местам города.

Днем состоялся пресс-показ выставки Дмитрия Пащенко «Вторая жизнь» в стиле стимпанк». Художник поднимает экологические проблемы вторичного использования мусора. Его работы созданы из пластика, бусин, пуговиц, остатков пазлов.

Следующей открылась выставка из частной коллекции семьи Болысовых «Маски и фигуры мира». На выставке представлено несколько десятков масок из Индии, России, Азии, Африки и Америки. Каждая маска - отдельная история, отдельный мир, за ликом которой культура целой страны. О коллекции рассказала директор музея «Маски и фигуры мира» Татьяна Болысова.

«Азиатские маски часто изображаются с выпученными глазами, оскалом, огненными волосами. Они являются защитниками учения Будды, поэтому они изображаются агрессивными, чтобы отпугнуть зло, злых духов, негативные вибрации. Африканские маски не имеют оттенков добра, зла, они олицетворяют предков», — сказала Болысова.

Третьей открылась выставка «Русская провинция. Лирический реализм в живописи Александра Бабина». Выставка посвящена Мытищам, на картинах можно увидеть знакомые горожанам пейзажи. Член союза художников России, доцент МГОУ, член правления ассоциации художников Мытищ Ольга Даутова отметила, что Бабин стоял у истоков основании окружной ассоциации художников.

«В картине русской провинции Александр Иосифович отражает черты европейской школы, французского импрессионизма. Внешне простая композиция выстроена с тонким чувством. Он подчеркивает красоту простоты и является представителем уникального художественного явления, совместно с матерью и братом они создали свое художественное течение», — отметила Даутова.

Выставки можно посетить в течение месяца. Адрес музея: ул. Мира, д. 4, Мытищинский историко-художественный музей. Телефон: 8 (495) 586-52-98.