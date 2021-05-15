РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В Центральной детской библиотеке Подольска подготовили книжную выставку к 130-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова, сообщается в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

15 мая 1891 года родился русский писатель, драматург, театральный режиссер и актер Михаил Булгаков. В этом году исполняется 130 лет со дня его рождения.

На старшем абонементе библиотеки оформлена книжная выставка «Мастер на все времена», посвященная юбиляру.

На выставке представлены произведения, снискавших мировую славу писателю, - «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Записки на манжетах», «Записки юного врача», а также его биография и интересные факты из жизни.