РИАМО - 15 мая. Количество вакансий в сфере торговли в стране в апреле этого года выросло на 16% по сравнению с мартом, это самый большой рост среди вакансий в различных сферах деятельности, сообщает ТАСС.

Соответствующее исследование провел сервис «Работа.ру». Там отметили, что увеличение активности работодателей в апреле наблюдается во многих отраслях в РФ. Также на 15% выросло количество компаний, которые публикуют вакансии на сервисе, а общее число новых предложений о работе увеличилось на 12%.

Чаще всего на сервисе размещали вакансии из сферы торговли (их число выросло на 16%), в сфере транспорта и логистики (на 11%). Кроме того рост отмечается при поиске сотрудников в сфере производства и агропрома (на 10%), в сфере услуг (на 14%) и в строительстве (на 6%).

Чаще всего в прошлом месяце в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Фирмы из сферы транспорта и логистики нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках, из сферы производства и агропрома — в слесарях, упаковщиках и сборщиках.

Еще в апреле увеличилась активность соискателей на рынке труда в стране. Чаще всего претенденты откликались на вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, грузчиков, продавцов-консультантов и охранников.