РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. В подмосковных Котельниках в рамках акции «Лес Победы» высадили 250 сосен, деревья появились в Кузьминском лесопарке, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Высадили в Кузьминском лесопарке 250 сосен в рамках акции «Лес Победы», где мы организовали три площадки. Неравнодушные жители вместе с детьми пришли, чтобы отдать дань уважения, погибшим в Великой Отечественной войне», — написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в этот день посадка кустарников и деревьев проводилась и во дворах. В них появилось 100 каштанов, 25 яблонь, 25 вишень, 150 кустов пузыреплодника и рябины, а также 2,5 тыс. цветов. На дворовых территориях акция будет проходить в течение всего месяца.

«Лес Победы» и «Сад Памяти» — это не просто экологические мероприятия, а сохранение памяти о тех, кто ковал победу для своих детей и внуков – для нашего поколения. Эти деревья станут символом нашего уважения к подвигу Героев», — заключил Жигалкин.