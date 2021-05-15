РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 мая. В подмосковном Дзержинском продолжаются работы по ремонту трех муниципальных дорог, их отремонтируют на общей площади в 13 тыс. кв. метров, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На 2021 год в Дзержинском запланирован ремонт трех дорог. Это проезд Пушкина, улица Садовая и Денисьевский проезд.

Работы ведутся параллельно на всех участках. В проезде Пушкина уже заменили асфальтобетонное покрытие и установили бортовой камень. Впереди – установка знаков, нанесение разметки и укладка трех искусственных дорожных неровностей. Аналогичная ситуация и на улице Садовой.

В Денисьевском проезде в настоящий момент подрядчик приступил к демонтажу бортового камня.

После окончания всех работ эксперты лаборатории ГУП МО «Лабрадор» проведут проверку качества уложенного асфальта. Если выявят недостатки, подрядчику придется устранить их за собственный счет.