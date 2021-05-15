РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В подмосковном Подольске на центральной площадке акции «Лес Победы – Сад памяти» на площади Славы высадили каштаны, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Второй раз Московская область присоединяется к федеральной акции «Сад памяти». Губернатор Андрей Воробьев объявил о ее начале в Подмосковье 26 апреля, а завершатся лесопосадки 25 мая. Длительность мероприятия обусловлена ограничениями из-за Covid-19.

Всего в городском округе на четырех площадках высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников: лип, рябин, елей, туй, берез, клена остролистного. На площади Славы посадили 38 каштанов. Места для высадки саженцев подготовили заранее. Участникам выдавали необходимый инвентарь на месте.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов перед посадкой деревеьев напомнил, что 50 лет назад на площади Славы зажгли Вечный огонь. Он назвал акцию «Лес Победы – Сад памяти» символичной и особенно важной для подрастающего поколения.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович добавил, что всего в текущем году в России планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

В акции также приняли участие первый замглавы Подольска Виктор Чуб, зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева, заместителем главы городского округа Александр Скобенников, депутаты округа Алексей Батин и Сергей Кулев, члены Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов и Сергей Чернега и другие официальные лица и жители, молодежь из молодежных и патриотических объединений округа.