РИАМО - 15 мая. На Савеловском направлении МЖД и первом Московском центральном диаметре восстановили движение поездов, которое было затруднено из-за остановившегося состава, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее остановка поезда произошла на станции Бескудниково.

Остановившийся поезд оперативно убрали с помощью вспомогательного локомотива. Задержанные составы будут постепенно вводиться в график.

Пассажирам посоветовали следить за объявлениями.