РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мая. В Королеве провели акцию «Лес Победы», в рамках нее участники высадили порядка 400 деревьев, сообщил заместитель главы администрации города Павел Котов.

Центральной площадкой стал сквер у Мемориала Славы. В акции приняли участие депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, депутаты городского совета, сотрудники администрации, члены Общественной палаты, молодогвардейцы и юнармейцы.

«Сегодня проходит важная акция, этот «Лес Победы» мы сажаем в память о героях Великой Отечественной войны. По всему городу, во дворах и на общественных пространствах мы высадили 380 деревьев», - сказал Котов.

К высадке деревьев присоединились ветераны ВОВ. В Королеве на 24 точках посадили ели, липы, клены, березы, красные яблони и кустарники.

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в регионе с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Королеве с начала акции высадили более 14 тыс. деревьев.