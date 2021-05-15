РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. В подмосковных Люберцах начались Всероссийские соревнования среди студентов по тхэквондо, в них принимают участие спортсмены из 21 региона страны. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходят во Дворце спорта «Триумф». В субботу прошло торжественное открытие турнира.

«Сегодня Люберцы принимают у себя студентов из 46 вузов. Они приехали из 21 региона России», - сказал Ружицкий.

Он пожелал спортсменам успехов на соревнованиях, а судьям - зрелищных поединков по правилам.

В соревнованиях участвуют студенты и выпускники вузов не старше 25 лет в восьми весовых категориях. Они покажут свое умение в пхумсе (технике передвижений), упражнениях для защиты и атаке в битве.

Соревнования являются ежегодными и организованы Российской студенческой лигой тхэквондо совместно с Федерацией тхэквондо Московской области, Федерацией тхэквондо ВТФ Люберец и комитетом по физической культуре и спорту Люберец при поддержке министерства спорта России и Союза тхэквондо России.

Победители войдут в сборную России и примут участие во всемирной летней Универсиаде в Китае.