РИАМО - 15 мая. В субботу днем в столице зафиксирована загруженность дорог в 6 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы отмечаются на северо-востоке, западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД, также пробки зафиксированы на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

Еще заторы отмечаются в центре мегаполиса на Москворецкой, Садовой, Устьинской набережных, улицах Петровка, Неглинная, Малая Бронная, Мясницкая и других.

К 17 часам прогнозируется уменьшение загруженности столичных дорог до 5 баллов, свободными они станут к 19 часам, в это время ожидается 3 балла.