РИАМО - 15 мая. Из-за поваленных ветром деревьев по Живописной и Тимирязевской улицам в столице временно прервано движение трамваев, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В столице в субботу дует сильный ветер. Также в течение часа город накроет гроза с ливнем и градом.
Вместо трамваев на маршрутах на данных улицах работают автобусы.
Пассажиров призвали к внимательности при планировании поездок.
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