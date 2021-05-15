РИАМО - 15 мая. Из-за поваленных ветром деревьев по Живописной и Тимирязевской улицам в столице временно прервано движение трамваев, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столице в субботу дует сильный ветер. Также в течение часа город накроет гроза с ливнем и градом.

Вместо трамваев на маршрутах на данных улицах работают автобусы.

Пассажиров призвали к внимательности при планировании поездок.