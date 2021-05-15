РИАМО - 15 мая. В столицу в ближайший час придет грозовой фронт, город накроет ливень, гроза, град и шквал, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С юго-запада на Москву надвигается мощная грозовое облако. <...> В Москве ожидается шквалистый ветер, ливень, гроза и град диаметром в несколько сантиметров», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

Ранее жителей столицы предупредили, что в субботу прогнозируется дождь, гроза, град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Также в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и порывистого ветра.

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