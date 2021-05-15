РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. В Реутове 16 мая пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» состоится в Реутове 16 мая с 23:00 до 01:00.

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция напомило водителям, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.