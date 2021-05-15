РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Порядка 18 тыс. саженцев посадили участники международной акции «Сад Памяти» в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Почти 18 тыс. саженцев посадили мы сегодня в рамках международной акции «Сад Памяти». Всего в этом году в разных уголках планеты появится 27 млн деревьев – в память о каждом, кто погиб в той страшной войне», — написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что участок вблизи поселка Нахабино стал одной из центральных площадок в Подмосковье. Здесь же неподалеку проходили акции и в прошлые годы, уже сейчас там можно увидеть деревья с человеческий рост и выше.

Акцию поддержали активные и неравнодушные жители, а также почетные гости.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. В нашей семье это, безусловно, мой дед Николай Ефимович Филатов. Прошел всю войну, был трижды ранен. Пусть в память о нем и о миллионах советских солдат растет этот Сад Памяти. Благодарю каждого за участие», — заключил Спасский.