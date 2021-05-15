РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. Ранее судимый житель подмосковной Балашихи украл из подъездов жилых домов четыре велосипеда на общую сумму более 69 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» c заявлениями о кражах велосипедов из подъездов и тамбурных помещений жилых домов на улицах 40 лет Победы, Зеленой, Советской и Московском проезде обратились четверо местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 69 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен ранее судимый 39-летний местный житель. Злоумышленник дал признательные показания. Местонахождение похищенного имущества устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.