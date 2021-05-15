РИАМО - 15 мая. В селе Тропарево Можайского округа откроется новая школа с яблоневым садом и кленами, деревья высадили вокруг здания в рамках акции «Лес Победы», сообщается в официальном аккаунте в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высаживал деревья вместе с учителями, детьми и их родителями. Школа на 275 мест, на территории которой высадили деревья, начнет работу осенью. Ее построили по поручению губернатора на месте старой школы, где в 2019 году обрушилась крыша.

«Наша задача - в каждом муниципалитете сделать флагманскую школу. Важно настроить ее работу, подобрать сильных учителей, чтобы, например, сюда приезжали из Можайска, планировали здесь свое будущее», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех, кто пришел высадить дерево, и отметил, что огромное количество и детей, и взрослых принимает участие в акции «Лес Победы».

«Идет преемственность поколений. Мы сажаем деревья в тех местах, где люди много времени проводят - скверы, школы. Города становятся красивыми, благоустроенными», — добавил Воробьев.

Новая школа - одна из 50, которые в Подмосковье строят в рамках президентского проекта. С 1 сентября здесь уже начнутся занятия, а пока детей на учебу возят бесплатные автобусы в соседнее село Сокольниково.

«Мы просили построить новую школу, потому что в старую страшно было водить учеников, да и сами дети, после того, как крыша обрушилась, боялись туда ходить. И вот нас услышали, большое спасибо», — сказала жительница Можайского округа Ирина Евсеева, которая в 2019 обращалась к губернатору с такой просьбой.

Она отметила, что школа получилась большой, классы просторными, уютными, светлыми и оборудованными по последнему слову техники.

«Могу сказать точно - наша школа будет лучшей в муниципалитете», — сказала Евсеева.

Акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 по инициативе губернатора. Жители высаживают деревья и кустарники в память о героях #ВОВ. В этом году она продлится до 25 мая. В субботу прошел единый день посадки растений. Принять участие могут все желающие - на каждом участке подготовлены сеянцы, саженцы, инвентарь. Выбрать площадку поможет интерактивная карта clck.ru/USVJM.

«Раньше на этом месте было много яблонь, сейчас мы посадили новые и здесь опять появится прекрасный сад <...> А за школой будет Сад Победы из кленов», — сказала 7-классница Тропаревской школы Алина Павлова.