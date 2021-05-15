РИАМО - 15 мая. После сообщения неизвестного о минировании трех железнодорожных вокзалов в Москве правоохранители начали их проверку, сообщает ТАСС.

Речь идет о Казанском, Курском и Белорусском вокзалах. Информации об эвакуации людей не поступало. Они работают штатно.

На место незамедлительно выехали специалисты оперативных служб.

В 2019 году в российских городах прошла волна «минирований». Анонимы отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась.